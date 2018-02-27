video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 فبراير 2018 02:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تدعو الولايات المتحدة لحل نقاط الخلاف بشأن معاهدة "نيو ستارت"

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 06:55 م
روسيا تدعو الولايات المتحدة لحل نقاط الخلاف بشأن معاهدة "نيو ستارت" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين





موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

حثت روسيا الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، على السعى لحل نقاط الخلاف بين الجانبين بشأن معاهدة (نيو ستارت) للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية- فى بيان أصدرته اليوم وبثته وكالة أنباء "تاس الروسية" إن البيانات التى نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية حول عدد الأسلحة الاستراتيجية الهجومية الأمريكية تثبت أن الولايات المتحدة حققت المستويات التى حددتها المادة الثانية من المعاهدة".

وتابع البيان: "إننا نتوقع مواصلة البحث البنّاء مع الولايات المتحدة من أجل التوصل لحلول مقبولة للطرفين للمشاكل المتعلقة بإعادة تجهيز واستبعاد الأسلحة التى نعتبرها (هجومية استراتيجية)".. مضيفا "نرى ضرورة ضمان تسوية ملائمة لهذه القضية التى لها أهمية كبرى من وجهة نظر طرفى تنفيذ هذه المعاهدة".

وكانت الولايات المتحدة، التى أعلنت مؤخرا عن سياسة نووية جديدة متشددة، قد أعلنت أنها ملتزمة بالقيود المفروضة على ترسانتها من هذه الأسلحة بموجب معاهدة (نيو ستارت) داعية روسيا إلى احترام التزاماتها أيضا.

يشار إلى أن معاهدة (نيو ستارت) جاءت للحد من الأسلحة الاستراتيجية حيث دخلت حيز التنفيذ عام 2011 بعدما وقعتها موسكو وواشنطن فى 2010، وتنص على الخفض التدريجى لعدد الرؤوس النووية التى تملكها القوتان الكبيرتان على مدى عشر سنوات والحد من عدد الصواريخ والقيام بتبادل معلومات حول هذا الشأن. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: بوتين يوافق على برنامج جديد للإنفاق الدفاعى

رويترز نقلا عن الكرملين: بوتين ناقش الوضع فى الغوطة مع مجلس الأمن القومى

بوتين يأمر بهدنة إنسانية فى الغوطة الشرقية 5 ساعات يوميا

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة