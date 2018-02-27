روسيا تدعو الولايات المتحدة لحل نقاط الخلاف بشأن معاهدة "نيو ستارت"







موسكو (أ ش أ)

حثت روسيا الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، على السعى لحل نقاط الخلاف بين الجانبين بشأن معاهدة (نيو ستارت) للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية- فى بيان أصدرته اليوم وبثته وكالة أنباء "تاس الروسية" إن البيانات التى نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية حول عدد الأسلحة الاستراتيجية الهجومية الأمريكية تثبت أن الولايات المتحدة حققت المستويات التى حددتها المادة الثانية من المعاهدة".

وتابع البيان: "إننا نتوقع مواصلة البحث البنّاء مع الولايات المتحدة من أجل التوصل لحلول مقبولة للطرفين للمشاكل المتعلقة بإعادة تجهيز واستبعاد الأسلحة التى نعتبرها (هجومية استراتيجية)".. مضيفا "نرى ضرورة ضمان تسوية ملائمة لهذه القضية التى لها أهمية كبرى من وجهة نظر طرفى تنفيذ هذه المعاهدة".

وكانت الولايات المتحدة، التى أعلنت مؤخرا عن سياسة نووية جديدة متشددة، قد أعلنت أنها ملتزمة بالقيود المفروضة على ترسانتها من هذه الأسلحة بموجب معاهدة (نيو ستارت) داعية روسيا إلى احترام التزاماتها أيضا.

يشار إلى أن معاهدة (نيو ستارت) جاءت للحد من الأسلحة الاستراتيجية حيث دخلت حيز التنفيذ عام 2011 بعدما وقعتها موسكو وواشنطن فى 2010، وتنص على الخفض التدريجى لعدد الرؤوس النووية التى تملكها القوتان الكبيرتان على مدى عشر سنوات والحد من عدد الصواريخ والقيام بتبادل معلومات حول هذا الشأن.