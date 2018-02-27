روسيا تتهم المعارضة السورية بقصف ممر لخروج المدنيين من الغوطة

روسيا تتهم المعارضة السورية بقصف ممر لخروج المدنيين من الغوطةالثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:03 ص
الجيش الروسى فى سوريا- أرشيفية
رويترز
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نقلت وكالة تاس للأنباء عن الجيش الروسى اتهامه لمقاتلى المعارضة السورية فى الغوطة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بإمطار ممر إنسانى بقذائف المورتر.
وأضاف الجيش أنه لم يتمكن مدني واحد من المغادرة عبر الممر الذي يهدف إلى السماح للمدنيين بالخروج من منطقة الصراع.
ودعت روسيا التي تدعم الحكومة السورية إلى هدنة يومية من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا ، وإتاحة "ممر إنسانى" للسماح للمدنيين بمغادرة الغوطة الشرقية آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق.
من جانبه قال مسؤول محلى أن جيش الإسلام ينفى قصف "الممر الإنسانى" أو منع المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية بسوريا.
وقال ياسر دلوان رئيس المكتب السياسى لجيش الإسلام "لم نمنع أحدا والمدنيون يتخذون قرارهم".
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