رئيس وزراء تايلاند: الانتخابات العامة فى موعد غايته فبراير 2019







رويترز

قال برايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء التايلاندى، اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات العامة التى تعهد بإجرائها فى نوفمبر ستجرى فى موعد غايته فبراير2019 فى أحدث تأجيل للانتخابات الأمر الذى أغضب منتقدى الحكومة.

وكان المجلس العسكرى تعهد بإجراء الانتخابات وأرجأها عدة مرات منذ انقلاب عام 2014 الذى أطاح بالحكومة المدنية. وكان أحدث موعد فى نوفمبر إلا أن الهيئة التشريعية المعينة من الجيش غيرت قانون الانتخابات الشهر الماضى مما يشير إلى تأجيل آخر.

وقال برايوت الواقع تحت ضغط داخليا وخارجيا لإعادة الحكم المدنى للصحفيين فى بانكوك "سأجيبكم الآن بوضوح الانتخابات ستجرى فى موعد غايته فبراير 2019".

وكان المئات تدفقوا على بانكوك فى الأسابيع الأخيرة لحث الحكومة العسكرية على عدم تأجيل الانتخابات فى واحدة من أكبر المظاهرات المناهضة للمجلس العسكرى التى تشهدها تايلاند منذ عام 2014.