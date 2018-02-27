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رئيس ميتالكو: ضاعفنا الإنتاج 3 مرات وسددنا 4 ملايين للتأمينات

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 08:00 ص
رئيس ميتالكو: ضاعفنا الإنتاج 3 مرات وسددنا 4 ملايين للتأمينات رئيس شركة ميتالكو مع محرر اليوم السابع





كتب عبد الحليم سالم
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قال هشام إبراهيم همام رئيس مجلس إدارة شركة "ميتالكو" المصرية للانشاءات المعدنية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن إنتاج الشركة فى شهر يناير الماضى تضاعف 3 مرات عن إنتاج شهر ديسمبر 2017.

وأضاف هشام همام لـ"اليوم السابع" أن العاملين انتجوا نحو 1000 طن فى يناير مقابل 300 طن فقط فى ديسمبر ، لافتا إنه يسعى إلى رفع الإنتاج لـ2000 طن شهريا فى غضون 3 أشهر فقط.

 

واشار أن الشركة نجحت فى حل الخلافات مع شركة مساهمة البحيرة للكهرباء ، وتسعى لحصول على تعاقدات جديدة تحولها من الخسارة إلى الربح العام المالى المقبل.

واشار أن مصنع الترسانة البحرية يعمل بطريقة تدريجية، بحيث يحقق أرباح الفترة المقبلة ، خاصة أن موقع المصنع مهم جدا لتصوير الأفلام السينمائية على النيل وبالتالى نستفيذ أيضا من ذلك .

وقال هشام إبراهيم همام ، إن القابضة للصناعات المعدنية برئاسة المهندس السيد عبد الوهاب شكلت لجنة للهيكلة المالية والإدارية بالشركة ونقل بعض الإداريين إلى شركات شقيقة ،حيث يعمل بالشركة 1707 عاملين أغلبهم إداريون.

وقال إنه تم دفع 4 ملايين جنيه متأخرة للتأمينات الاجتماعية ، كما نسعى لخفض الخسائر البالغة 64 ملايين العام الماضى إلى النصف بنهاية العام المالى الحالى.

وأوضح أنه يتم ترشيد الاستهلاك بصورة كبيرة مع الرقابة على كافة القطاعات قائلا :" لازم العامل ينتج بضعف راتبه على الأقل".

 


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