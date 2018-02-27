رئيس مجلس النواب اللبنانى يلتقى موفدا سعوديا







بيروت (أ ش أ)

استقبل رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، اليوم الثلاثاء، موفد خادم الحرمين الشريفين، المستشار فى الديوان الملكى السعودى نزار العلولا.

وقال الموفد السعودى بعد اللقاء، إن برى قامة وطنية ويبعث على الأمل والتفاؤل فى لبنان، فيما وصف الأخير جو اللقاء بـ"الودى".