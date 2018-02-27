رئيس "مارس": الإصلاحات الاقتصادية جذبت الاستثمار ونفتتح مصنعا جديدا قريبا







كتب عبد الحليم سالم - تصوير كريم عبد العزيز

قال إيهاب أبو عوف الرئيس التنفيذى لشركة مارس العالمية فى آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، إن توسعات المصنع فى المنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر تجعل من مصر قلب عمليات التصنيع والتصدير فى إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أبو عوف، فى تصريحات له على هامش افتتاح توسعات المصنع بـ 6 أكتوبر، فى مائدة مستديرة، أن التوسعات تعكس تفاؤل الشركة بمستقبل الاقتصاد المصرى، خاصة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى أطلقته الحكومة.

وأضاف أبو عوف أن التوسعات الأخيرة ستؤدى إلى مضاعفة الصادرات بنهاية عام 2018 لتصل إلى 100 مليون دولار سنويا حيث سيتم تصدير ما يتراوح من 80 الى 90% من إنتاج الشركة وسيتم توفير 100 فرصة عمل إضافية.

وردا على سؤال "اليوم السابع" قال إنه يمكن مضاعفة الصادرات فى ظل نمو السوق الإفريقى بنحو 20% سنويا ، وهو معدل نمو السوق المصرى أيضا.

ولفت أن الشركة لها سوق فى كينيا ونيجيريا ودول الخليج ولا تصدر لإسرائيل من مصانع مصر.

وأوضح إيهاب أبو عوف أن الشركة تستفيد من اتفاقيات مصر مع دول القارة الافريقية من خلال الكوميسا وغيرها من الاتفاقيات التى سيتم دمجها، مؤكدا أن نسبة المكون المصرى تزيد على 70% من المنتج، فى حين أن التغليف مكون مصرى 100%، لافتا إنه يتم استيراد الكاكاو خام ويتم تصنيعه فى مصر.

وأشاد إيهاب أبو عوف بجهود الحكومة خاصة إصدار قانون الاستثمار والشركات والإصلاحات الاقتصادية، ووجود قنوات للحوار لم تكن موجودة من قبل، مما ينعكس إيجابيا على جذب الاستثمار وحل المشكلات بصورة أفضل.

وقال إن السوق المصرى بات أكثر جاذبية بعد تحرير سعر الصرف، علاوة على توفر الإيدى العاملة المناسبة وغير المكلفة مقارنة بالدول الأخرى.

وقال إن المصريين لم يتوقفوا عن تناول الشوكولاتة حتى أيام الثورة لم تتأثر المبيعات، وأن نصيب المواطن المصرى يصل إلى نصف كيلو فقط سنويا، فى حين يصل إلى 3 كيلو فى السعودية والدول المجاورة و12 كيلو فى بريطانيا.

وقال أبو عوف إن معنى ذلك أن السوق المصرى قابل للنمو وزيادة استهلاك المواطن من الشوكولاتة سنويا، ويمكنه الاستيعاب نظرا لنموه المتواصل، لافتا أن الشركة لها مصنع فى السعودية يوفر الاحتياجات، فى حين يتم التصدير من مصنع مصر لـ 20 دولة .

وقال إن الشركة لا تعانى فى سبيل توفير السكر حاليا لكنها عانت فى فترة سابقة لمدة محدودة، كما أن مصر تتوسع فى الصناعة بشكل كبير من خلال مصنع جديد للسكر فى محافظة المنيا.

وحول ارتفاع سعر منتجات الشركة أوضح أن ذلك يتعلق بارتفاع تكلفة المادة الخام وأيضا سعر الدولار، معتبرا السعر مناسبا للسوق، وإن الشركة تتولى عملية تدريب العمال الجدد، بما يتناسب مع احتياجات الشركة التى يعمل بها 1600 عامل، 99% منهم مصريين.

وكشف أبو عوف انه خلال 6 أشهر سيتم افتتاح مصنع جديد لإنتاج نوع معين من الشوكولاتة، لزيادة الصادرات وتلبية احتياجات السوق وسكون الأفضل فى العالم.



















