رئيس جامعة الإسكندرية يدعو لحملة تبرعات بالدم لصالح جنود سيناء







الإسكندرية - هناء أبو العز

دعا الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بحضور اللواء أحمد العزازى رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إلى مشاركة جميع المنتمين للجامعة، فى حملة للتبرع بالدم لصالح جنودنا البواسل فى سيناء، الذين يقومون بدورهم فى التصدى لأعداء الوطن، ويحافظون على أمن بلادنا، باعتباره واجباً وطنياً وعملاً إنسانياً يجب أن تشارك به الجامعة.

واستعرض اللواء أحمد العزازى، جهود القوات المسلحة، والمنطقة الشمالية العسكرية بمحافظة الإسكندرية، وما تم إنجازه فى مشروع بشاير الخير 1، 2 للقضاء على العشوائيات بمنطقة غيط العنب، والتى تستهدف المرحلة الثانية فيه إنشاء 2000 وحدة سكنية مزودة بكافة الخدمات، كما استعرض مشروع تطوير محور المحمودية، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، الذى يتنهى فى فبراير القادم، ويسهم فى حل الأزمة المرورية بالمحافظة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المحافظة، وإضافة 18 ألف فدان للحيز العمرانى بها، مشيراً إلى أن المشروع يعد مشروع قومى شامل ستكون له أبعاد إجتماعية وإستثمارية كبيرة على المحافظة، وسيتم ربطه بـ 25 محور فرعى، مما يسهم فى حل مشكلة الاختناق المرورى بالمدينة، بالإضافة إلى تطوير قطار أبو قير وترام الرمل وعمل نقلة نوعية بها.

ودعا رئيس الجامعة إلى تنظيم رحلات منتظمة لطلاب الجامعة، لمشروع بشاير الخير لتنمية الوعى لديهم وتعريفهم بجهود الدولة لتطوير العشوائيات، وخدمة المواطن البسيط وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية.

ووافق المجلس على أن يكون مقر المكتبة الرقمية بالمكتبة المركزية للجامعة، وتجهيز متحف للمقتنيات والوثائق النادرة للجامعة بالمكتبة المركزية أيضاً.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم المبدئية للتعاون بين جامعة الإسكندرية (المعهد العالى للصحة العامة) ووزارة الصحة بالبرنامج القومى لروماتيزم القلب، وطب القلب الوقائى، فى مجال الوقاية من أمراض القلب، وطب القلب الوقائى والمهنى، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وأكاديمية روساتوم الفنية بروسيا، وإتفاقية التعاون المشتركة بين جامعة الإسكندرية وجامعة بدر بالبانيا، وتجديد إتفاقية التعاون المشترك بين كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ومدرسة الفنون العليا إكس إن بروفانس بفرنسا، وإتفاقية التعاون بين كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، وجامعة إكس مارسى بفرنسا، بخصوص التبادل الطلابى، ومذكرة التفاهم بين كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، وجامعة سارا لاند الألمانية، وبروتوكول التعاون بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لعمل مسح وكشف عن فيروس سى لطلاب المدارس بالإسكندرية.