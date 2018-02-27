رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل حدود محمية البرلس الطبيعية بكفر الشيخ

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل حدود محمية البرلس الطبيعية بكفر الشيخالثلاثاء، 27 فبراير 2018 07:25 م
شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء قرارا بتعديل حدود محمية البرلس الطبيعية بمحافظة كفر الشيخ.
وتضمن القرار أن تحتفظ القوات المسلحة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل المساحتين التى تم تعديلهم بالمحمية.
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