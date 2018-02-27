رئيس الوزراء العراقى يتفق مع السلطات الكردية على استئناف صادرات نفط كركوك







رويترز

قال رئيس الوزراء حيدر العبادى اليوم الثلاثاء إن الحكومة العراقية اتفقت مع السلطات الكردية على استئناف صادرات نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركى قريبا.

ولم يذكر العبادى إطارا زمنيا محددا لاستئناف الصادرات.

وأبلغ العبادى مؤتمرا صحفيا "هناك اتفاق مع الجانب الكردى لبدء تصدير النفط"، مضيفا أن الجانبين اتفقا على "معالجة الخلافات لاحقا".

وقال العبادى أيضا، دون أن يذكر تفاصيل، إن المناقشات جارية مع الأكراد والحكومة التركية