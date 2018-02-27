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رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع غسان سلامة مستجدات الوضع السياسى

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:49 م
رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع غسان سلامة مستجدات الوضع السياسى رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج يلتقى غسان سلامة





كتب - أحمد جمعة
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استقبل رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بمدينة طرابلس، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا غسان سلامة، وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسى ونتائج اتصالات المبعوث الأممى مع أطراف المشهد السياسى الليبى.

 

وأكد المبعوث الأممى إلى ليبيا خلال الاجتماع على الالتزام بدعم مسار التوافق انطلاقا من الاتفاق السياسى، مشيدا بجهود السراج لتحقيق المصالحة والاستقرار فى ليبيا.

 

وفى ختام اللقاء رحب رئيس المجلس الرئاسى الليبى بتواجد بعثة الأمم المتحدة لتعمل من جديد من داخل ليبيا.


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