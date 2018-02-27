رئيس الحزب الجمهورى اليمينى يزور معرض الزراعة الدولى فى باريس (صور)







كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

زار رئيس حزب المعارضة الجمهورى اليمينى فى فرنسا، لوران ووكيز، اليوم الثلاثاء، معرض الزراعة السنوى الدولى بأرض المعارض بمنطقة "بورت دو فرساى" بباريس، والذى يعد من أكبر المعارض فى القارة الأوروبية، وخلال جولته فى أروقة المعرض داعب المعارض الفرنسى الحيوانات، والتقط مع مشرفى أجنحة المعرض والحيوانات المعروضة.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، افتتح المعرض، السبت الماضى، فى دورته الـ55، وتعد هذه الزيارة الأولى لإيمانويل ماكرون كرئيس للبلاد لمعرض باريس للزراعة وهو حدث يجذب عادة العديد من المسئولين والسياسيين الفرنسيين لاسيما فى فترات الانتخابات.

وقضى الرئيس ماكرون والوفد المرافق له اليوم بأكمله فى المعرض حيث استمع لمشكلات المزارعين ومربى الماشية الغاضبين الذين يطالبون بإعادة تعديل الأسعار لصالح المزارع وبعدم فتح الأسواق الأوروبية أمام السلع القادمة من أمريكا الجنوبية فى إطار اتفاق للتبادل الحر يخضع للتفاوض حاليا بين تجمع الميركوسور والاتحاد الأوروبى، كما يطالبون الحكومة بالإبقاء على مساعدتها المالية للمزارعين فى المناطق الصعبة بسبب طبيعتها الجغرافية.

ومن المتوقع أن يتوافد على المعرض - الذى يقام خلال الفترة من 24 فبراير إلى 4 مارس المقبل - ما بين 630 و650 زائرا بينهم 32 ألف مهنى فى مجال الزراعة، ويشارك 3373 عارضا فى هذا الحدث السنوى الذى يركز على 4 محاور وهى تربية الماشية والزراعات والنباتات والمنتجات الزراعية والخدمات والمهن الزراعية، فضلا عن عرض الأدوات والآلات الزراعية ومستلزماتها، كما يتضمن المعرض العديد من ورش العمل حول الأغذية والتنوع البيولوجى والبيئة والمهن الزراعية، وكانت صرحت فاليرى لوروا مديرة المعرض الدولى للزراعة، بأن معرض باريس الدولى هو مناسبة يلتقى خلالها الجماهير المعنية بالزراعة لتبادل المعارف والخبرة والوقوف على أخر المستجدات وأحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات فى هذا المجال.



رئيس حزب المعارضة الجمهورى اليمينى يزور معرض الزراعة



وسائل الإعلام تلتف حول زعيم المعارضة اليمينى الفرنسى



زعيم المعارضة اليمينى يزور معرض الزراعة بباريس



زعيم المعارضة اليمينى الفرنسى يداعب حيوانات معرض الزراعة



جولة لزعيم المعارضة اليمينى الفرنسى بأروقة معرض الزراعة



الحيوانات المعروضة فى معرض الزراعة الدولى بباريس



زعيم المعارضة اليمينى الفرنسى يتجول فى معرض الزراعة



زعيم المعارضة اليمينى الفرنسى يداعب حيوان صغير بالمعرض



صورة لزعيم المعارضة اليمينى الفرنسى فى معرض الزراعة



رئيس حزب المعارضة الجمهورى اليمينى بفرنسا لوران ووكيز