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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27/2/2018 بمحافظات مصر

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27/2/2018 بمحافظات مصر حالة الطقس- أرشيفية





كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : 

 

الصغرى العظمى 

 
القاهرة 16 22
وسط الدلتا 15 22
الإسكندرية 13 20
بلطيم 14 22
مطروح 12 20
السلوم 10 20
سيوة 12 22
بورسعيد 14 20
دمياط 14 20
العريش 10 21
فح 10 20
الإسماعيلية 15 23
السويس 15 23
رأس سدر 16 23
نخل 12 21
نويبع 16 21
طابا 14 21
كاترين 09 17
الطور 16 28
شرم الشيخ 17 27
الغردقة 16 27
مرسى علم 19 27
الفيوم 14 23
بنى سويف 14 23
المنيا 14 25
أسيوط 14 25
سوهاج 15 28
قنا 12 30
الأقصر 13 30
أسوان 14 32
أبوسمبل 15 31
الوادى الجديد 11 30
شلاتين 19 31
ابو رماد 18 30
راس حدربة 19 29
حلايب 21 29
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى 

 
مكة المكرمة 23 37
المدينة 16 30
الرياض 15 27
المنامة 19 23
أبوظبى 21 28
الدوحة 20 22
الكويت 14 24
دمشق 03 15
بيروت 13 18
عمان 05 13
القدس 06 13
غزة 10 19
بغداد 11 21
مسقط 22 26
صنعاء 09 26
الخرطوم 24 40
طرابلس 12 20
تونس 07 16
الجزائر 10 13
الرباط 10 19
نواكشوط 14 25
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 

 
أنقرة 02 11
اسطنبول 04 07
اسلام اباد 14 26
نيودلهى 16 31
جاكرتا 24 31
بكين 01 07
كوالامبور 24 26
طوكيو 03 10
أثينا 07 14
روما - 07 04
باريس - 08 - 01
مدريد 02 14
برلين - 11 - 02
لندن - 04 02
مونتريال - 03 05
موسكو - 22 - 15
نيويورك 02 13
واشنطن 02 14
 

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