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دبى الأولى عربيا فى تصنيف أعلى الأجور للمغتربين

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:04 ص
دبى الأولى عربيا فى تصنيف أعلى الأجور للمغتربين محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى





وكالات الأنباء
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حلت دبى فى المرتبة الأولى عربيا والـ11 عالميا ضمن تصنيف المدن التى يحقق فيها المغتربون أعلى دخل، فيما جاءت العاصمة الروسية فى المرتبة الـ12 عالميا.

وأظهرت نتائج مسح أجراه مصرف "إتش إس بى سى" ونشرتها "روسيا اليوم"، وشمل ما يقرب من 28 ألف مغترب فى 159 بلدا، أن متوسط الدخل السنوى للمغتربين فى دبى يبلغ 138177 دولار، أى ما يزيد بنحو 38 ألف دولار عن المتوسط العالمى الذى يقل قليلا عن 100 ألف دولار.

فى حين، جاءت فى المرتبة الثالثة عربيا أبو ظبى، والتى حلت فى المرتبة الـ16 عالميا بمتوسط دخل يبلغ 127 ألف دولار.

وأظهر المسح وجود 31 مدينة فى العالم، من بينها 6 مدن عربية، يتجاوز فيها دخل المغتربين مستوى الـ100 ألف دولار

ووفقا لمسح "إتش إس بى سى" جاءت مدينة مومباى الهندية فى المرتبة الأولى عالميا، ضمن تصنيف المدن، التى يحقق فيها المغتربون أعلى دخل، حيث يتجاوز متوسط الدخل السنوى للمغتربين المقيمين فى مومباى مستوى 217 ألف دولار.

وفى المرتبة الثانية عالميا، جاءت سان فرانسيسكو بمتوسط دخل يبلغ 207227 دولار، ومن ثم فى المرتبة الثالثة زيوريخ، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوى للمغتربين فيها نحو 206875 دولار، بينما حلت العاصمة الروسية فى المرتبة الـ12 عالميا بمتوسط دخل 135909 دولار.


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