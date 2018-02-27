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الثلاثاء، 27 فبراير 2018 01:57 م
خالد صلاح
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خطة لتغليظ العقوبة على الجرائم بالمناطق الفقيرة فى الدانمارك

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:10 ص
خطة لتغليظ العقوبة على الجرائم بالمناطق الفقيرة فى الدانمارك صورة أرشيفية





أ ش أ
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أعلنت الحكومة الدانماركية عن خطة جديدة يتم بموجبها تغليظ العقوبة ضد أعمال التخريب والسرقة والسلوك التهديدى فى المناطق المحرومة والفقيرة، والتى وصفت بأنها "مناطق ذات عقوبات خاصة".

 

وقال وزير العدل سورين بيبه بولسن - وفقا لموقع (ذا لوكال) الإخبارى - "إن العقوبات المغلظة لأنواع محددة من الجرائم التى ترتكب فى الأحياء الفقيرة والمحرومة المعروفة باسم المعازل "الجيتو" وتشمل الأزقة وأحياء الأقليات، تأتى فى إطار حزمة تدابير تستهدف المناطق المهمشة"، وأشار إلى أنه لم يتم تحديد أنواع الجرائم التى تخضع للعقوبات المغلظة، بيد أنه سيتم تعريفها فى إطار العملية البرلمانية لوضع التدابير الجديدة.


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