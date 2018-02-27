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"حميات أسوان" تحتجز حالتين مصابتين بـ"الملاريا"

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:04 م
"حميات أسوان" تحتجز حالتين مصابتين بـ"الملاريا" مستشفي حميات اسوان





أسوان – عبد الله صلاح
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احتجزت مستشفى حميات أسوان، اليوم الثلاثاء، حالتين ظهرت عليهما أعراض الإصابة بمرض الملاريا الخبيثة.

وقال مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بأسوان – فضل عدم ذكر اسمه - إن الحالتين استقبلتهما مستشفى الحميات بمدينة أسوان، إثر ظهور أعراض الإصابة بمرض الملاريا عليهما، أحدهما لمواطن مصرى مقيم بمنطقة الشلاتين، والإصابة الأخرى لشخص يحمل الجنسية السودانية.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه تم على الفور وضع الحالتين المصابتين بغرفة العزل الصحى المخصصة لتلقى العلاج اللازم لحين تماثلهما للشفاء.

 

 


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