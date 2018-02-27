حبس عاطل 5 سنوات لقتله عاملين فى مشاجرة بالقليوبية







القليوبية نيفين طه

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار أيمن ربيع شعيب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد فتحى وأحمد محمود دهشان، بمعاقبة عاطل بالسجن 5 سنوات لتسببه فى قتل عاملين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية فى بنها بسبب لعب الأطفال.

تعود أوراق القضية إلى أواخر العام الماضى عندما تلقى العميد حسام الحسينى، رئيس مباحث القليوبية، بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء فى بنها ووجود متوفين.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن، فانتقل اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وقوات الأمن وتم السيطرة على الأطراف المتشاجرة وتبين وجود متوفيين هما محمود السيد نصار وحامد إبراهيم الشافعى، بسبب مشاجرة مع المدعو “إسلام. م” عاطل بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال فقام الأخير بإطلاق عدة أعيرة نارية فى الهواء فلقى المجنى عليهما مصرعهما وألقى القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم فى الحادث وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه.