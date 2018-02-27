حبس تشكيل عصابى 45 يوم بتهمة سرقة 1.5 مليون جنيه من مواطنين

حبس تشكيل عصابى 45 يوم بتهمة سرقة 1.5 مليون جنيه من مواطنينالثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:34 م
حبس متهم - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
جددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد رشاد، حبس تشكيل عصابى مكون من "محمود حسن محمد، وعبد الله محمود محمد، ومازن ممدوح بيومى"، 45 يومآ على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة 1.5 مليون جنيه من مواطنين.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة، وحيازة أسلحة نارية بدون تصريح، وحيازة أسلحة بيضاء دون تصريح.
إضافة تعليق
بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام
"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة