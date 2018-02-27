video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس تشكيل عصابى 45 يوم بتهمة سرقة 1.5 مليون جنيه من مواطنين

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:34 م
حبس تشكيل عصابى 45 يوم بتهمة سرقة 1.5 مليون جنيه من مواطنين حبس متهم - أرشيفية





كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

جددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار  محمد رشاد، حبس تشكيل عصابى مكون من "محمود حسن محمد، وعبد الله محمود محمد، ومازن ممدوح بيومى"، 45 يومآ على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة 1.5 مليون جنيه من مواطنين.
 
 
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة، وحيازة أسلحة نارية بدون تصريح، وحيازة أسلحة بيضاء دون تصريح.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سقوط أخطر عصابة تخصصت فى سرقة السيارات ومساومة مالكيها بالقاهرة

اخبار الحوادث

تشكيل عصابى

سرقة مليون ونصف

جنح القاهرة الجديدة



لا تفوتك
الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة