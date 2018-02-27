حبس تشكيل عصابى 45 يوم بتهمة سرقة 1.5 مليون جنيه من مواطنين

جددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد رشاد، حبس تشكيل عصابى مكون من "محمود حسن محمد، وعبد الله محمود محمد، ومازن ممدوح بيومى"، 45 يومآ على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة 1.5 مليون جنيه من مواطنين.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة، وحيازة أسلحة نارية بدون تصريح، وحيازة أسلحة بيضاء دون تصريح.