حبس "تربى" 4 أيام بتهمة قتل والده لسرقة 30 ألف جنيه فى منشأة ناصر

حبس "تربى" 4 أيام بتهمة قتل والده لسرقة 30 ألف جنيه فى منشأة ناصرالثلاثاء، 27 فبراير 2018 04:28 م
حبس متهم - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، برئاسة المستشار وليد سمير، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، حبس "تربى" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل والده وطفلته من زوجته الثانية بعد تعذيبها، ودفنهما لسرقة 30 ألف جنيه.
وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشريح جثة الأب والطفلة لتحديد سبب الوفاة، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية.
تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من سيدة تتهم ابن زوجها بتعذيب طفلتها حتى الموت، بسبب زواجها من والده، وأضافت فى بلاغها أنه وراء قتل والده المبلغ باختفائه.
تم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم "أشرف م" يعمل "تربى" مع والده المجنى عليه، فقرر التخلص منه لسرقة 30 ألف جنيه كان يعلم أنها بحوزته ثم دفنه فى "التربة" التى يعمل عليها حارس بمساعدة والدته، انتقاما منه لزواجه للمرة الثانية.
وكشفت التحريات أن المتهم لم يكتف بقتل والده وعذب طفلة زوجة والده الثانية حتى الموت ودفنها فى نفس "القبر"، ليتم القبض عليه، وإحالته للنيابة التى أمرت بما سبق.
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