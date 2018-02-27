حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27/2/2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تتأثر المملكة صباحاً بامتداد لمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة ورطبة

يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تكون دون مُعدلاتها المعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً مع ساعات الصباح وقبل الظهيرة، فى العديد من المناطق، تكون الأمطار غزيرة أحياناً بالأخص فى شمال المملكة ويصحبها الرعد أحياناً.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلًا:

تكون الأجواء باردة فى عموم المناطق، وبشكل لافت في مناطق السهول الشرقية، وتكون ضبابية فى الجبال مع ساعات الليل الأولى.

ويتوقع تشكل الضباب مع ساعات الليل المتأخرة في السهول والبادية مع تدنٍ لافت فى مدى الرؤية الأفقية.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار خلال ساعات النهار، وتكون الأمطار غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.