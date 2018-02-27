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الثلاثاء، 27 فبراير 2018 09:09 م
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جون كاسن يكرم الطلاب المصريين أوائل العالم فى "الثانوية البريطانية"

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 06:02 م
جون كاسن يكرم الطلاب المصريين أوائل العالم فى "الثانوية البريطانية" السفير البريطانى برفقة الأوائل





كتب أحمد نبيل
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كرم جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة، عشرة طلاب مصريين من أوائل العالم فى امتحانات بيرسون للثانوية العامة البريطانية، معربًا عن سعادته فى المشاركة بالتكريم، فقال :"مش بس محمد صلاح والشوربجى ونور اللى مكسرين الدنيا".

وقال كاسن، من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: "مش بس محمد صلاح والشوربجى ونور اللى مكسرين الدنيا،10 طلبة من مصر طلعوا أوائل العالم فى امتحانات بيرسون للثانوية العامة البريطانية".

السفير البريطانى مع الأوائل
السفير البريطانى مع الأوائل

 

تغريدة السفير البريطانى
تغريدة السفير البريطانى

 

حفل التكريم
حفل التكريم

 

صور من التكريم
صور من التكريم

 


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السفير البريطانى

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