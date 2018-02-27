جهاز حماية المستهلك يفتتح اليوم مركز التدريب الإقليمى بحضور وزير التموين







كتب مدحت وهبة

يفتتح جهاز حماية المستهلك مركز التدريب الإقليمى المصرى لحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار تدريب العاملين فى مجال حماية المستهلك، وتبادل الخبرات مع العديد من الدولة أعضاء منظمة "أنكتاد" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر حضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه جهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على الأسواق والتوسع فى إنشاء فروع للجهاز بالمحافظات، إضافة إلى تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

جدير بالذكر أنه يتم حاليًا مناقشة قانون حماية المستهلك الحديد فى مجلس النواب، حيث سيعمل على تفعيل دور الرقابة والحفاظ على حقوق المواطنين.