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جبهة تحرير سوريا تسيطر على "الفوج 46" فى ريف حلب بعد معارك مع "النصرة"

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:11 ص
جبهة تحرير سوريا تسيطر على "الفوج 46" فى ريف حلب بعد معارك مع "النصرة" جانب من الوضع فى سوريا





كتب سمير حسنى
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أعلنت جبهة تحرير سوريا، السيطرة على الفوج 46 فى ريف حلب الغربى، بعد معارك طاحنة مع هيئة تحرير الشام، إحدى حلفاء جبهة النصرة، إذ اشتدت فى الآونة الأخيرة حدة الاشتباكات بين الفصائل المسلحة.

وبحسب تقارير صحفية ميدانية، شهدت إدلب وريف حلب الغربى تصاعدا فى حدة الصراع والاشتباك بين الفصائل المسلحة المختلفة فى المنطقة، ما أدى لرسم خطوط ومعادلات نفوذ جديدة بين "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها، و"جبهة تحرير سوريا" فى جانب آخر.

وتواصل "جبهة تحرير سوريا" هجماتها الواسعة فى ريف إدلب الجنوبى والغربى، وحلب الغربى، تزامنا مع استقدام "جبهة النصرة" تعزيزات كبيرة، إضافة إلى دخول مسلحى "جند الملاحم" فى المعركة بجانب "النصرة"، مع الحزب الإسلامى التركستانى، بعدما طالتهم هجمات جبهة تحرير سوريا والاعتداء على عناصرها ومقراتها فى المنطقة، فى حين دخل "جيش الأحرار" المعركة إلى جانب "الجبهة" بعد رفض الهيئة إعادة حقوقه التى استولت عليها عند انشقاقه عنها.

يشار إلى أن الآونة الأخيرة اشتدت حدة المعارك والاشتباك بين الفصائل المسلحة في سوريا 


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