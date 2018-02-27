video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 فبراير 2018 09:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة عين شمس تمنح الدكتوراه الفخرية للمهندس العالمي هاني عازر

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 07:16 م
جامعة عين شمس تمنح الدكتوراه الفخرية للمهندس العالمي هاني عازر الدكتورة عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس





كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أعلن مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت عن منح الدكتوراة الفخرية للمهندس المصري هاني حلمي عازر.
 
وقالت الجامعة أن ذلك ضمن فاعليات الدورة القادمة لمؤتمر جامعة عين شمس العلمي السنوي السابع : عالمية وانطلاق والمزمع انعقاده  في الفترة من 2 الى 5 أبريل المقبل تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
 
يذكر أن المهندس هاني عازر أحد أبناء جامعة عين شمس حيث تخرج من كلية الهندسة عام 1973.
 
وحصل علي وسام الجمهورية الألمانية في مايو 2006 تقديرا لجهوده في الإشراف على بناء محطة قطارات برلين.
 
وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر أن جامعة عين شمس تحرص علي تكريم علمائها في مختلف المجالات والذين أثروا الحياة العلمية و العملية بإنجازاتهم التي خرجت لحدود العالمية .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير القوى العاملة: الانتخابات العمالية تتم بشفافية كاملة وفقا لجدول زمنى

وزيرة الهجرة تتوجه لاستراليا لحث المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات

العلماء المصريون يضعون خريطة مواجهة أزمات المياه فى مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل".. بهاء خليل أستاذ هندسة الموارد العضوية بكندا: الندى ومياه البحر الحل.. وهشام العسكرى يعلن إنهاء أول نسخة أطلس شمسى لمصر

جامعه عين شمس

عين شمس

فاروق الباز



لا تفوتك
الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة