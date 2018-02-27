جامعة عين شمس تمنح الدكتوراه الفخرية للمهندس العالمي هاني عازر







كتب محمود راغب

أعلن مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت عن منح الدكتوراة الفخرية للمهندس المصري هاني حلمي عازر.

وقالت الجامعة أن ذلك ضمن فاعليات الدورة القادمة لمؤتمر جامعة عين شمس العلمي السنوي السابع : عالمية وانطلاق والمزمع انعقاده في الفترة من 2 الى 5 أبريل المقبل تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أن المهندس هاني عازر أحد أبناء جامعة عين شمس حيث تخرج من كلية الهندسة عام 1973.

وحصل علي وسام الجمهورية الألمانية في مايو 2006 تقديرا لجهوده في الإشراف على بناء محطة قطارات برلين.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر أن جامعة عين شمس تحرص علي تكريم علمائها في مختلف المجالات والذين أثروا الحياة العلمية و العملية بإنجازاتهم التي خرجت لحدود العالمية .