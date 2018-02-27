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جامعة النيل تحتفل بمرور 10 سنوات على وضع حجر الأساس كأول جامعة أهلية

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 07:06 م
جامعة النيل تحتفل بمرور 10 سنوات على وضع حجر الأساس كأول جامعة أهلية د. خالد عبد الغفار





كتبت أمل علام
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تنظم جامعة النيل الأهلية، مساء اليوم على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حفل موسع بمناسبة مرور 10 سنوات على وضع حجر أساس الجامعة؛ وعلى إنشاء أول جامعة أهلية فى القرن الــ 21؛ وكذلك بمناسبة تسلم الجامعة للمبنى الأكاديمى من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك الأرض والمرافق والمبانى والإنشاءات والتجهيزات المقام عليها المبنى الأكاديمى.

 

تحمل الإحتفالية عنوان " جامعة النيل 10 سنوات من النجاح والتقدم " ويشارك فيها بالحضور عدد من الوزراء منهم الدكتور خالد عبد الفغار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ممثلا عن رئيس الوزراء؛ واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى؛ والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية؛ والدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

 

كما يشارك فى الاحتفالية عدد من الإعلاميين؛ وشركاء النجاح مع جامعة النيل من الشركات المصرية والعالمية والجامعات الشريكة؛ ومجلس أمناء جامعة النيل بالكامل برئاسة عمرو موسى رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية؛ وخريجى الجامعة والطلاب الدارسين وأولياء الأمور؛ وعدد من الشخصيات العامة فى مصر.

 

من جانبه، أوضح الدكتور طارق خليل ؛ رئيس جامعة النيل الأهلية؛ أن الاحتفالية ستشهد إستعراض لمسيرة جامعة النيل خلال السنوات الــ 10 الماضية وتطلعات وطموحات الجامعة فى المستقبل القريب لما فيه خير مصر؛ وكذا الشراكات التى قامت بها الجامعة مع مختلف المؤسسات؛ وطلاب الجامعة فى الخارج والجامعات العالمية؛ وتشهد الاحتفالية تكريم عدد من الرموز والرواد الذين شاركوا فى مسيرة الجامعة.


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