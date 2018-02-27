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جامعة الزقازيق تكرم أمين المجلس الأعلى للجامعات السابق

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:02 م
جامعة الزقازيق تكرم أمين المجلس الأعلى للجامعات السابق الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق





الشرقية - حمدى عبد العظيم
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كرمت جامعة الزقازيق،الدكتور أشرف حاتم مستشار الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات السابق، خلال احتفالية كبرى نظمتها الجامعة بمناسبة يوم التفوق العاشر.

وحرص الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، على تكريمه وإهدائه درع الجامعة فى يوم التفوق، تقديرا لجهوده ودعمه لجامعة الزقازيق خلال السنوات الماضية، التى تولى فيها أمانة المجلس الأعلى للجامعات، مشيدا بهذا الدعم.

وقال رئيس الجامعة إن كل إنجاز حدث فى الجامعة كان يحمل بصمة الدكتور أشرف حاتم، وكان يأخذ على عاتقه سرعة إنهاء أى إجراءات خاصة بالكليات الجديدة، حيث شهدت فترة توليه مسئولية أمانة المجلس الأعلى للجامعات،وبدء الدراسة فى طب الأسنان، وعلوم ذوى الإعاقة والتأهيل، والموافقة على إنشاء كليتى الآثار، والتربية للطفولة المبكرة،له منا جميعا كل الشكر والتقدير عرفانا من جامعة الزقازيق بمجهوداته نحو البناء واستكمال منظومتها التعليمية.

وحضر الاحتفالية الدكتور ماهر الدمياطى رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، ومحافظ بنى سويف الأسبق، والدكتور أشرف الشيحى رئيس جامعة الزقازيق السابق ووزير التعليم العالى السابق،والدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى الأسبق، حيث تم تكريمهم بحضور الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،والدكتور ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وشمل التكريم رؤساء الجامعة السابقين،والحاصلين على جوائز الدولة والجامعة التشجيعية والتقديرية، وأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه وجوائز النشر العلمى، وأوائل الخريجين، وعدد من المتميزين من الطلاب بالجامعة.


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