توزيع 8 دراجات بخارية على ذوى الإحتياجات الخاصة بالقليوبية

توزيع 8 دراجات بخارية على ذوى الإحتياجات الخاصة بالقليوبيةالثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:51 ص
جانب من نوزيع الدراجات
القليوبية-نيفين طه
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وزع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، 8 دراجات بخارية لذوي الإعاقة بالمحافظة، بالتعاون مع بنك القاهرة فرع القليوبية، كدفعة أولى من دفعات أخري سيتم توزيعها، وذلك لمساعدتهم على الحركة وتسهيل تنقلاتهم للذهاب إلى العمل وقضاء شؤونهم، وزيادة إدماجهم في المجتمع.
جاء ذلك، بحضور محمد دندش مدير بنك القاهرة فرع القليوبية، والمهندس مصطفي عباس السكرتير العام المساعد بالمحافظة.
وكلف المحافظ، مدير إدارة المرور، بتسهيل وتيسير كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بتراخيص تلك الموتسيكلات، التي تم توزعها علي ذوي الإعاقة.
وأكد عشماوي، علي أن المحافظة وجميع أجهزتها المعنية، حريصة على خدمة أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة بها، وتوفير جميع إحتياجاتهم ومتطلباتهم، وأوضح أن كافة مؤسسات الدولة تضع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولوياتها الأولى.
ووجه المحافظ الشكر إلي بنك القاهرة، على حرصهم على المشاركة المجتمعية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك دعم وتنسيق قوي من مديرية التضامن الاجتماعى والدولة، والمجتمع المدني ورجال الأعمال لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
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