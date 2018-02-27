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تكليف العقيد أحمد بانى مديرا للمكتب الإعلامى للغرفة الأمنية فى بنغازى

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:33 م
تكليف العقيد أحمد بانى مديرا للمكتب الإعلامى للغرفة الأمنية فى بنغازى العقيد أحمد بانى





كتب أحمد جمعة
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أكد عقيد طيار أحمد بانى برئاسة المكتب الإعلامى للغرفة الأمنية المشتركة بنغازى، إن الجميع سيعمل من أجل تأمين المدينة.
 
وأضاف عقيد أحمد بانى خلال تصريحات صحفية له، ” أنه سيسعى لوضع حله جديدة للإعلام العسكرى“.
 
وكان الفريق عبد الرازق الناظورى رئيس الأركان العامة والغرفة الأمنية المشتركة بنغازى، قد أعلن عن تكليف عقيد طيار أحمد بانى برئاسة المكتب الإعلامي للغرفة.

 


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