تكليف العقيد أحمد بانى مديرا للمكتب الإعلامى للغرفة الأمنية فى بنغازى

تكليف العقيد أحمد بانى مديرا للمكتب الإعلامى للغرفة الأمنية فى بنغازىالثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:33 م
العقيد أحمد بانى
كتب أحمد جمعة
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أكد عقيد طيار أحمد بانى برئاسة المكتب الإعلامى للغرفة الأمنية المشتركة بنغازى، إن الجميع سيعمل من أجل تأمين المدينة.
وأضاف عقيد أحمد بانى خلال تصريحات صحفية له، ” أنه سيسعى لوضع حله جديدة للإعلام العسكرى“.
وكان الفريق عبد الرازق الناظورى رئيس الأركان العامة والغرفة الأمنية المشتركة بنغازى، قد أعلن عن تكليف عقيد طيار أحمد بانى برئاسة المكتب الإعلامي للغرفة.
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