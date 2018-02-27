تكليف العقيد أحمد بانى مديرا للمكتب الإعلامى للغرفة الأمنية فى بنغازى

وأضاف عقيد أحمد بانى خلال تصريحات صحفية له، ” أنه سيسعى لوضع حله جديدة للإعلام العسكرى“.

وكان الفريق عبد الرازق الناظورى رئيس الأركان العامة والغرفة الأمنية المشتركة بنغازى، قد أعلن عن تكليف عقيد طيار أحمد بانى برئاسة المكتب الإعلامي للغرفة.