تكريم منصور عامر و"عامر جروب" فى احتفالية "Business Today"الثلاثاء، 27 فبراير 2018 02:28 م
خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع يسلم عمر عامر الجائزة
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كرمت BT100 ، منصور عامر رئيس مجلس إدارة شركة عامر جروب بجائزة أفضل 50 شخصية اقتصادية لها تأثير إيجابى فى المجتمع، وتسلم الجائزة نيابة عنه عمر عامر عضو مجلس إدارة الشركة من الكاتب الصحفى الكبير خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، كما تم تكريم الشركة بجائزة الأفضل فى المشاركة المجتمعية باعتبارها الأكثر تأثيرا فى المجتمع، وذلك فى احتفالية كبيرة حضرها لفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.
وأعرب عمر عامر عن سعادته البالغة بالجائزة، مؤكدا أن هذا ليس بجديد على مؤسسة صحفية عملاقة، وشكر جميع القائمين على مجلة بيزنس تودى متمنيا دوام النجاح لهم .
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