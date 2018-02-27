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الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:09 م
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تفاصيل انتحار ضابط داخل مكتبه.. أسرته: لم يمر بحالة نفسية سيئة ومستحيل ينتحر

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 04:17 م
تفاصيل انتحار ضابط داخل مكتبه.. أسرته: لم يمر بحالة نفسية سيئة ومستحيل ينتحر الضابط





كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بتشريح جثة المقدم محمد عبد العزيز، بعد وفاته داخل مكتبه، لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية فى الواقعة من عدمه.

وقال مصدر بنيابة القاهرة الجديدة، إن النيابة انتقلت إلى مكان الواقعة لمعاينة الحادث، وكشف تفاصيل الواقعة، والتأكد عما إذا كان الضابط قد قتل نفسه أم قتل عن طريق الخطأ أثناء تنظيف السلاح.

وأضاف المصدر، أن النيابة استمعت لأقوال عدد من أفراد الشرطة المتواجدين أثناء الحادث، كما استمعت لأسرة القتيل، بالإضافة للتحفظ على كاميرات المراقبة وضمها لملف القضية.

وأكد المصدر، أن أسرة الضابط  أكدت عدم مروره بحالة نفسية سيئة، ولا أزمات من شأنها دفعه للانتحار، وتواصل نيابة القاهرة الجديدة التحقيق بالقضية للوقوف على أسباب الحادث.

كان المقدم محمد عبد العزيز، قد عثر عليه مقتولا بسلاح نارى داخل مكتبه فى الساعات الأولى من يوم الأحد الماضى.


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