تغريم المتهم الرئيسى فى قضية "احتكار الدواجن" مليون جنيه

تغريم المتهم الرئيسى فى قضية "احتكار الدواجن" مليون جنيهالثلاثاء، 27 فبراير 2018 06:33 م
محكمة - أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف
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قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"احتكار الدواجن" بتغريم المتهم الأول مليون جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع والحادى عشر خمسمائة ألف جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثاني والخامس والسابع والعاشر والثانى عشر 10 آلاف جنيه".
والمتهمون في القضية هم:
١- محمد عبد الحميد البكرى
٢- حسين عبد المحسن
٣- محسن محمد السيد البدوى
٤-حسين سعيد حسين
٥- سيد محمود سيد سراج
٦- خالد عبد السلام على
٧- محمد عبد اللطيف علي
٨- فتحي عبد المنعم محمد حسين
٩- محمود محمد محمود العناني
١٠- محمود السيد علي سليمان
١١ - محمد محفوظ فريد
١٢- على عبد الحميد على
كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة 9 من الشركات المُنتجة لـ"كتكوت التسمين" الى المحكمة الاقتصادية، لمخالفتها قانون حماية المنافسة، باتفاقها على تخفيض الأسعار.
وكان هؤلاء المنتجين قد اتفقوا على تخفيض الأسعار، أمر يتعارض مع "شروط المنافسة الحرة"، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة- في حال تخفيض السعر-، بل والقضاء على المنافسين المحتملين فى المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار فى سوق التسمين.
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