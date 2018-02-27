تعيين سيد عطية مديرا لمديرية التنظيم والادارة بسوهاج







سوهاج – عمرو خلف

أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 191 لسنه 2018 بتعيين سيد محمود عطية خميس وكيلا للوزارة مديرا لمديرية التنظيم والادارة بسوهاج .

جدير بالذكر أن سيد عطية من مواليد القاهره عام 1959 وحاصل على بكالوريوس تجارة ودبلوم دراسات عليا فى التنظيم وطرق العمل من جامعة عين شمس عام 1983 وشغل العديد من الوظائف وهى وكيل مديرية التنظيم والادارة بمحافظة قنا ووكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية ومدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الوادى الجديد.

كما أصدر المستشار الدكتور محمد جميل ابراهيم رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة قراره رقم 9 لسنة 2018 بتعيين أحمد ابراهيم منصور وكيلا لمديرية التنظيم والادارة بسوهاج وهو من مواليد محافظة القليوبيه قرية كفر شبين عام 1971 وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1993 وشغل العديد من الوظائف من بينها مدير ادارة بالادارة العامة للبرمجيات بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة.