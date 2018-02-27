تعيين خدمات مرورية بمحيط إنشاء 3 كبارى بشارع التسعين الجنوبى لمدة 20 يوما

تعيين خدمات مرورية بمحيط إنشاء 3 كبارى بشارع التسعين الجنوبى لمدة 20 يوماالثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:13 م
التجمع الخامس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تشرف اﻹدارة العامة لمرور القاهرة على أعمال إنشاء 3 كبارى بشارع التسعين الجنوبى فى التجمع الخامس بجوار الرصيف لمدة 20 يوما، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير ﻷمن القاهرة.
وسيتم إجراء أعمال حفر بجوار الرصيف بشارع للتسعين الجنوبى بالتجمع ﻹنشاء جسات وأجسام خرسانية 3 كبارى من يوم 2 مارس حتى 21 مارس، وذلك بعد حصول شركة المقاولون على تصريح من المرور للقيام بالأعمال.
كما سيتم إجراء أعمال أخرى بعد حصول شركة جاسكو للغاز بتحويل خط شمال هليوبس 24 المعارض لخط مترو الأنفاق بدء من غد الأربعاء 28 فبراير حتى 3 مارس من الساعة 12 ليلا حتى 6 صباح اليوم التالى وسيكون هناك أعمال حفر بشارع جسر السويس اتجاه العباسية بجوار الرصيف.
وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة.
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