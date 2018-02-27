تعرف على آليات مشاركة تعليم بنى سويف فى مبادرة تنشيط السياحة ببنى سويف







بنى سويف - أيمن لطفى

أكد محمد حسام الدين وكيل وزارة التعليم ببنى سويف،أن المديرية تسهم فى مبادرة دعم وتنشيط السياحة بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة السياحة، وبإشراف من المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف،وذلك من خلال مشاركة 4 آلاف طالب ومعلم يمثلون سبعين مدرسة من مختلف الإدارات التعليمية السبع،فى رحلات اليوم الواحد أسبوعيا لزيارة المعالم الأثرية بمنطقة هرم ميدوم الذى بناه الملك سنفرو،والواحة الملحقة بها بمركز الواسطى شمال المحافظة،وسوف نواصل الزيارات والمشاركة فى الإحتفالات دعما للمبادرة.

وأضاف حسام فى بيان له إن الإحتفالية أقيمت تحت سفح هرم ميدوم بحضور وفد سياحى من كندا وعصام العلقامى سكرتير عام المحافظة ودرويش حيدر مدير عام التعليم العام و مديرى الإدارات التعليمية والمدارس والتعليم الخاص والتجريبى والمسرح والتربية اﻵجتماعية،وشملت فقرات غنائية ومسرحية متنوعة من أداء الطلاب علاوة على عروض فرعونية،وتنورة ومزمار بلدى وعرض لاعلام مصر .

وأشار حسام إلى أن المشاركين فى احتفالية هرم ميدوم تحدثوا إلى الوفد السياحى الذى أعرب أعضاءه عن سعادتهم لما شاهدوه من حفاوة وعروض فنية واستمتاع بالطقس المعتدل.

كما التقط الطلاب الصور التذكارية مع السياح الذين أكدوا أنهم سيحملون رسالة طمأنينة إلى بلدهم مفادها "محافظات مصر آمنة" ، مع دعوة لزيارة معالمها السياحية.