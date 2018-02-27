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الثلاثاء، 27 فبراير 2018 01:57 م
خالد صلاح
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تركيا ترفض تبادل تشيكيين مشتبه فيهما بزعيم كردى سورى

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:10 ص
تركيا ترفض تبادل تشيكيين مشتبه فيهما بزعيم كردى سورى صالح مسلم





رويترز
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قال وزير العدل التركى عبد الحميد جول، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تبادل تشيكيين مشتبه فيهما محتجزين لديها بصالح مسلم الزعيم السابق لحزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السورى الذى احتجز فى براج فى مطلع الأسبوع.

 

وقال جول للصحفيين فى البرلمان إن تركيا تتوقع أن تصدر المحكمة التشيكية، المقرر أن تنظر القضية اليوم، قرارا بحبسه على ذمة القضية لمدة تتراوح بين 16 و40 يوما مما يتيح الفرصة لأنقرة للتقدم بطلب تسلمه.

 

 


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