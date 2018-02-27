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الثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:49 ص
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تراجع إنتاج واستهلاك السولار خلال ديسمبر 2017

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 03:00 ص
تراجع إنتاج واستهلاك السولار خلال ديسمبر 2017 محطة وقود - صورة أرشيفية





كتب أحمد أبو حجر
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كشف مصدر مطلع بقطاع البترول عن تراجع استهلاك السولار خلال شهر ديسمبر الماضى بنحو 57 ألف طن، بالمقارنة مع الاستهلاك خلال شهر ديسمبر 2016، فيما تراجع حجم الإنتاج المحلى منه بنحو 12 ألف طن خلال الفترة ذاتها.

وبحسب المصدر فإن استهلاك السولار خلال شهر ديسمبر 2017 بلغ نحو 1.221 مليون طن، بالمقارنة مع 1.278 مليون طن خلال شهر ديسمبر 2016.

وبلغ حجم الإنتاج المحلى من السولار نحو 546 ألف طن خلال شهر ديسمبر 2017 بالمقارنة مع 558 ألف طن خلال شهر ديسمبر 2016.

وكانت الحكومة قد أقرت 3 زيادات فى أسعار المواد البترولية فى أعوام 2014 و2016 و2017، حيث وصلت أسعار الوقود بعد الزيادة الأخيرة فى 29 يونيو 2017، وصل سعر البنزين 80 إلى 3.65 جنيه بعدما كان 235 قرشا، والبنزين 90 وصل إلى 5 جنيهات بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، والبوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.

 


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