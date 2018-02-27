تأجيل محاكمة 25 إخوانيا فى "أحداث عنف بالمنيا" لجلسة 6 مارس المقبل

تأجيل محاكمة 25 إخوانيا فى "أحداث عنف بالمنيا" لجلسة 6 مارس المقبلالثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:58 م
محكمة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار
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أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمحافظة أسيوط، نظر محاكمة 25 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث عنف وقعت بمركزى أبو قرقاص والمنيا، إلى جلسة 6 مارس المقبل، لاستكمال المرافعة.
وتعاد محاكمة المتهمين فى واقعتين الأولى تتعلق بإعادة محاكمة 17 متهما فى أحداث اقتحام وحرق نقطة شرطة الحواصلية بمركز المنيا، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد الشهر الماضى، والثانية تتعلق باقتحام قسم شرطة أبو قرقاص، والمتهم فيها 8 أشخاص تعاد إجراءات محاكمتهم بعد الحكم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا، قبل أن يتم القبض عليهم.
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