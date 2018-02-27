تأجيل محاكمة سورى الجنسية بتهمة حيازة 20 كيلو حشيش لجلسة 22 أبريل

تأجيل محاكمة سورى الجنسية بتهمة حيازة 20 كيلو حشيش لجلسة 22 أبريلالثلاثاء، 27 فبراير 2018 06:55 م
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة جامع، محاكمة "ممدوح ر" سورى الجنسية، لجلسة 22 أبريل لاتهامه بحيازة 20 كيلو حشيش.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهمة حيازة 20 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
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