video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة سورى الجنسية بتهمة حيازة 20 كيلو حشيش لجلسة 22 أبريل

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 06:55 م
تأجيل محاكمة سورى الجنسية بتهمة حيازة 20 كيلو حشيش لجلسة 22 أبريل محكمة - أرشيفية





كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة جامع، محاكمة "ممدوح ر" سورى الجنسية، لجلسة 22 أبريل لاتهامه بحيازة 20 كيلو حشيش.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهمة حيازة 20 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تظاهر مؤيدو زعيم حزب الاتحاد الديمقراطى أمام المحكمة

تأجيل محاكمة 6 متهمين بالسطو على محل مجوهرات بالإسماعيلية لـ23 أبريل

اخبار الحوادث

حبس سورى

تجارة الحشيش

جنايات القاهرة



لا تفوتك
الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة