video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 فبراير 2018 02:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوينج تعلن الحصول على موافقة ترامب لتصنيع الطائرات الرئاسية

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 08:12 م
بوينج تعلن الحصول على موافقة ترامب لتصنيع الطائرات الرئاسية الطائرات الرئاسية الأمريكية





رويترز
إضافة تعليق

أعلنت شركة بيونج الثلاثاء أنها توصلت الى اتفاق حول تصنيع الطائرات الرئاسية الأمريكية مستقبلا إثر انتقادات الرئيس دونالد ترامب للكلفة الباهظة لهذا النوع المميز من الطائرات.

وذكرت الشركة على تويتر الثلاثاء أن "بوينج فخورة بأنها ستصنع الجيل الجديد من إير فورس وان، وستضمن للرؤساء الأمريكيين "بيتا أبيض" طائر بقيمة معقولة لدافعى الضرائب".

وتابعت أن "الرئيس ترامب أجرى مفاوضات للحصول على اتفاق جيد نيابة عن الشعب الأمريكى".

وفى ديسمبر 2016، فى الفترة بين انتخابه وتوليه السلطة، انتقد ترامب بشدة التكلفة "السخيفة" للطائرة.

وكانت بوينج تقدر تكلفة تصنيع الطائرات حينها بنحو 4 مليارات دولار لكن ترامب هدّد بفسخ العقد إذا لم يتم خفض الرقم.

ودفع ذلك الشركة العملاقة التى تصنع طائرات مميزة وفريدة فى امكانياتها إلى التعهد بخفض التكلفة.

ولم يتسن الحصول على معلومات إضافية عن الاتفاق بين البيت الابيض وشركة بوينج.

وتعد الطائرة الأسطورية التى تتميز باللونين الأبيض والأزرق الفاتح ويزين العلم الأمريكى ذيلها، رمزا لقوة البلاد.

لكن الطراز الحالى منها شارف على بلوغ عمره الافتراضى، اى 30 عاما.

والطائرة مزودة بإجراءات أمنية ودفاعية عديدة، غالبيتها سرية، كما تتمتع بالقدرة على التزود بالوقود اثناء التحليق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

4 نكبات تضرب فلسطين بعد قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس.. نسف أى مفاوضات مستقبلية حول المدينة المحتلة.. اندلاع انتفاضة جديدة فى وجه قوات الاحتلال.. سيطرة تل أبيب على المقدسات الإسلامية

مسئولو التحقيق فى التدخل الروسى بانتخابات أمريكا يستجوبون أقرب مساعدى ترامب

"CNN": ترامب قرر تعيين "براد بارسكال" مديراً لحملته فى انتخابات عام 2020

فيديوجراف.. هل "ترامب" الرئيس الفعلى للولايات المتحدة الأمريكية؟

واشنطن بوست: ترامب لم يؤيد أى اقتراحات تشريعية لتشديد القيود على الأسلحة

بوينج

أمريكا

ترامب

أخبار العالم اليوم

طائرة رئاسية



لا تفوتك
الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة