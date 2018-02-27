بوينج تعلن الحصول على موافقة ترامب لتصنيع الطائرات الرئاسية







رويترز

أعلنت شركة بيونج الثلاثاء أنها توصلت الى اتفاق حول تصنيع الطائرات الرئاسية الأمريكية مستقبلا إثر انتقادات الرئيس دونالد ترامب للكلفة الباهظة لهذا النوع المميز من الطائرات.

وذكرت الشركة على تويتر الثلاثاء أن "بوينج فخورة بأنها ستصنع الجيل الجديد من إير فورس وان، وستضمن للرؤساء الأمريكيين "بيتا أبيض" طائر بقيمة معقولة لدافعى الضرائب".

وتابعت أن "الرئيس ترامب أجرى مفاوضات للحصول على اتفاق جيد نيابة عن الشعب الأمريكى".

وفى ديسمبر 2016، فى الفترة بين انتخابه وتوليه السلطة، انتقد ترامب بشدة التكلفة "السخيفة" للطائرة.

وكانت بوينج تقدر تكلفة تصنيع الطائرات حينها بنحو 4 مليارات دولار لكن ترامب هدّد بفسخ العقد إذا لم يتم خفض الرقم.

ودفع ذلك الشركة العملاقة التى تصنع طائرات مميزة وفريدة فى امكانياتها إلى التعهد بخفض التكلفة.

ولم يتسن الحصول على معلومات إضافية عن الاتفاق بين البيت الابيض وشركة بوينج.

وتعد الطائرة الأسطورية التى تتميز باللونين الأبيض والأزرق الفاتح ويزين العلم الأمريكى ذيلها، رمزا لقوة البلاد.

لكن الطراز الحالى منها شارف على بلوغ عمره الافتراضى، اى 30 عاما.

والطائرة مزودة بإجراءات أمنية ودفاعية عديدة، غالبيتها سرية، كما تتمتع بالقدرة على التزود بالوقود اثناء التحليق.