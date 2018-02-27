بلدية الاحتلال الإسرائيلى تحذف دروسا من المنهج الدراسى الفلسطينى بالقدس

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قامت بلدية الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس، على حذف دروس وصفحات من الكتب الدراسية الفلسطينية، "الفصل الدراسى الثانى".

وأصدر اتحاد أولياء أمور طلاب مدارس القدس بيانا رفض فيه ما قامت به بلدية الاحتلال بتفريغ كتاب المنهاج الفلسطينى ( النسخة الجديدة لعام 2017/2018 ) من محتواه التعليمى، وجاء فى البيان" نعلن تمسكنا بحقنا بتدريس أبنائنا المنهاج الذى نبتغيه ولا بديلا عنه منهاجنا الفلسطينى والذى نعتبره ميثاقا تعليميا فلسطينيا".

وحمل الاتحاد الاحتلال تلك التجاوزات مطالبها بعدم زج التعليم المقدسى بالسياسة.

وطالب الاتحاد من جميع الجهات الرسمية والدولية بأخذ دورها الرسمى والعمل على ايقاف تلك التجاوزات والحفاظ على المنهاج الفلسطينى من التفريغ والتحريف.

وأوضح زياد الشمالى رئيس لجنة أولياء أمور الطلبة أن بلدية الاحتلال قامت بتوزيع الكتب المقررة "المنهاج الفلسطيني" على المدارس التابعة لها قبل عدة أيام، وبعد فحصها تبين قيامها بحذف دروس وصفحات لكافة المراحل التعليمية من الصف "الأول حتى العاشر".

وأضاف الشمالى أن البلدية أعادت طباعة المنهاج فى مطابع خاصة لها وحذفت كل ما يتعلق بالهوية والتاريخ والثقافة الفلسطينية، من كافة الكتب ومنها " اللغة العربية والتربية الإسلامية والتنشئة الاجتماعية والعلوم والرياضيات".

وأوضح الشمالى أن لجنة أولياء أمور الطلبة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية ووفرت المنهاج الفلسطينى بنسخته الأصلية لكافة مدارس البلدية، والتى يبلغ عددها حوالى 70 مدرسة ويدرسها فيها ما بين 45-50 ألف طالب.