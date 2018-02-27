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بعد قليل.. "الجنح" تحدد مصير "شيرين" فى اتهامها بالإساءة لمصر

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 03:00 ص
بعد قليل.. "الجنح" تحدد مصير "شيرين" فى اتهامها بالإساءة لمصر شيرين أما الجنح بتهمة إهانة مصر





كتب أحمد إسماعيل
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تصدر محكمة جنح المقطم المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء حكمها على المطربة شيرين عبد الوهاب بتهمة الإساءة لمصر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تصريحات البلهارسيا".

 

وكان هانى جاد المحامى، أقام جنحة مباشرة، اختصم فيها شيرين عبد الوهاب، ونقابة المهن الموسيقية، موضحًا بأنها فى إحدى حفلاتها طلبت إحدى الحضور سماع أغنية "ماشربتش من نيلها"، فردت المطربة: "هيجيلك بلهارسيا".

وأضافت الدعوى، بأنه فى الوقت الذى تعمل فيه أجهزة الدولة على تنشيط السياحة، تهكمت المطربة بأسلوب فظ، الأمر الذى أضحك الجمهور بصورة تعنى إهانة للدولة المصرية.

وطالب مقيم الدعوى بتطبيق نص المادة 102 مكرر.أ من قانون العقوبات والمضافة بموجب القانون رقم 122 لسنة 1957، والتى عدلت بقانون رقم 34 لسنة 70، والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو بث دعايات مثيرة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن".

 

 


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