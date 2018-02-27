بريطانيا تستدعى سفير روسيا لبحث الوضع فى الغوطة الشرقية بسوريا

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قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، الاثنين، إنه تم استدعاء السفير الروسى لدى لندن ألكسندر ياكوفينكو إلى مقر الوزارة على خلفية الوضع فى الغوطة الشرقية.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نشرتها باللغة الانجليزية إلى جونسون قوله فى برلمان بلاده اليوم "لقد دعوت السفير الروسى للحضور إلى مقر الوزارة ليشرح خطط بلاده لتنفيذ القرار 2401.. لقد وجهت بعثة المملكة المتحدة فى الأمم المتحدة لعقد اجتماع آخر لمجلس الأمن لمناقشة رفض نظام الأسد احترام إرادة الأمم المتحدة وتنفيذ وقف إطلاق النار دون تأخير".



وكان مجلس الأمن الدولى مرر قرارا أمس الأول يطالب جميع الأطراف المتصارعة فى سوريا بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما على الأقل حتى يتسنى تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين.



وأيد أعضاء المجلس الـ 15 بما فيهم روسيا، المتمتعة بحق النقض، مشروع القرار الذى لا يتضمن العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابى والجماعات الإرهابية الأخرى.