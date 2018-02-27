بريطانيا تحظر استخدام الحيوانات البرية فى عروض السيرك ابتداء من عام 2020







أ ش أ

تعهدت الحكومة البريطانية بحظر استخدام الحيوانات البرية فى عروض السيرك ابتداء من عام 2020، بعد حملة شنها دعاة رعاية الحيوان منذ فترة طويلة لحظر مثل هذه الممارسات.

كان وزراء قد وعدوا بتنفيذ حظر استخدام الحيوانات البرية فى عروض السيرك لمدة خمس سنوات، ولكن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية فى بريطانيا أكدت أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ فى 19 يناير 2020، حسبما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى.

وجاء هذا الإعلان وسط استعراض للوائح عام 2012 المنظِمة لرعاية الحيوانات البرية فى عروض السيرك فى إنجلترا، حيث تم تقديم هذا الاستعراض كإجراء مؤقت قبل تطبيق الحظر.



وأوضح تقرير للحكومة البريطانية: "تنتهى اللوائح المعمول بها حاليا فى 19 يناير 2020، ولا تنوى الحكومة تجديد النظام الأساسى لأنها تعتزم ضمان فرض حظر تشريعى فى هذا الوقت.. وسيسمح بعد ذلك بالانتهاء من العمل بهذه اللوائح".



وبدورها، هنأت جان كريمر، رئيسة منظمة المدافعين عن حقوق الحيوان فى بريطانيا، الحكومة على الوفاء بوعدها بحظر استخدام الحيوانات البرية فى عروض السيرك.



وقد اتهم نشطاء منذ فترة طويلة، القائمين على السيرك بضرب الحيوانات التى لديهم وتجويعها وإبقائها فى ظروف غير صحية.



وكانت العديد من الدول الأوروبية قد حظرت خلال السنوات الأخيرة استخدام الحيوانات البرية فى دور السيرك لديها، ومن بين هذه الدول النمسا وبلجيكا وفنلندا وهولندا.