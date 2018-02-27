بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال ومبادرة رواد النيل لدعم مشروعات الشباب







كتب هانى الحوتى

وقعت جمعية رجال الأعمال بروتوكول تعاون مع جامعة النيل لدعم مبادرة رواد النيل التى تستهدف مساندة الشباب فى تحويل افكارهم إلى فرص استثمارية وتمويل مشروعات الشباب والتحول إلى الصناعات المغذية للصناعات الكبرى من خلال برامج إعادة تصميم المنتجات باستخدام الهندسة العكسية.

وقع البروتوكول كل من المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية وهبة لبيب المدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل التابعة لجامعة النيل.

وقال المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية والمنسق العام للمعرض، إن جمعية رجال الأعمال تدعم توجه الدولة نحو احداث تنمية حقيقية للاقتصاد المصرى من خلال نشر الوعى بين الشباب بأهمية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد أهم عوامل نجاح التنمية الاقتصادية فى كثير من دول العالم، مشيراً إلى وجود العديد من منظمات التمويل مستعدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى دعم برامج التدريب والجودة.

وأضاف الشافعى، أن معرض العربى للصناعات المغذية هو بداية لعقد سلسلة من المعارض بالتعاون مع شركات الأعضاء بالجمعية بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحل المشاكل التى تواجه الشباب فى الحصول على التمويل المناسب والتدريب بالإضافة إلى تسويق منتجاتهم داخل شركات اعضاء الجمعية.

وأشار إلى أن المعرض يعد أحد التوصيات التى صدرت عن ندوة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الطريق إلى التنمية الاقتصادية" التى عقدتها الجمعية يوم 28 نوفمبر العام الماضى بالإضافة إلى اقتراح أنشاء شركة عملاقة لتصدير وتسويق منتجات SME`s من خلال التعاقد مع عدد كبير من تلك المشروعات وتصديرها إلى أفريقيا والشرق الاوسط وأوروبا.

وأضاف الشافعى، أن الجمعية تهدف من خلال هذه المعارض إلى تعريف الشباب من العاملين فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الراغبين فى ايجاد فرص للعمل فى هذا القطاع على مدخلات الإنتاج الخاصة بالشركات الكبرى لتشجيعهم لإنتاج تلك المدخلات، بالإضافة إلى المساعدة فى تسويق منتجات المشروعات الصغيره والمتوسطة.

وقال المهندس محمود سامى مدير إدارة بالإدارة الهندسية لمجموعة شركات العربى، إن الشركة لديها رغبة فى التعاقد مع أكبر عدد من الموردين للصناعات المغذية لمجموعة شركات العربى لتلبية احتياجات الطاقة الانتاجية الكبرى من متطلبات الصناعات المغذية بهدف تعميق التصنيع المحلى.

وأضاف سامى، إلى أن المجموعة ستقوم بدعم برامج التدريب لمورديها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الجودة ومضاعفة الطاقة الانتاجية بما يتوافق مع معايير الصناعة والجودة داخل شركات العربى.

وقالت هبة لبيب المدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل التابعة لجامعة النيل، إن المبادرة تقوم على عدة محاور لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك المركزى وعدد من البنوك، ومنها مركز تطوير الأعمال ويساهم فيها 11 بنكاً وتختص باستيفاء الأوراق المطلوبة ودراسات الجدوى للحصول على التمويل المناسب.

وأضافت لبيب، أن المحور الثانى لرواد النيل هو بيت التصميم ويعمل على تطوير منتجات الشباب وإعادة تصميمها باستخدام الهندسة العكسية بدعم من البنك المركزى بالاضافة إلى برامج التصميم من اجل التصنيع وهى 4 برامج تشمل التوعية بالفرص الاستثمارية المتاحة (زراعى – صناعى) وبرامج لعرض مشاريع جاهزة على الشباب والتحول إلى الصناعات المغذية بالاضافة إلى برامج التدريب والتأهيل والشمول المالى للحصول على الخدمات بكافة محافظات الجمهورية.

وقال مسعد محى الدين مدير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى أن البيئة اصبحت مواتية الآن للتوسع فى مشروعات الشباب خاصة فى ظل توجه الدولة والمؤسسات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها مبادرة البنك المركزى الـ5%، مشيراً إلى أن البنك الأهلى يدعم مبادرة رواد النيل التى تستهدف تمويل برامج تحسين الجودة وتعظيم الانتاجية لمشروعات الرواد بالإضافة إلى توفير خطوط تمويلية بأقل التكاليف.