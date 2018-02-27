انقطاع تام للتيار الكهربى بمدن وولايات السودان

انقطاع تام للتيار الكهربى بمدن وولايات السودانالثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:52 م
انقطاع الكهرباء - أرشيفية
أ ش أ
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انقطع التيار الكهربائى، بشكل تام عن كافة مدن وولايات السودان، منذ الساعة التاسعة و12 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى اليوم الثلاثاء.
وأعلن المركز القومى السودانى للكهرباء -فى بيان مساء اليوم- وقوع إطفاء عام للشبكة دون توضيح أسباب الانقطاع الذى يعد الثالث من نوعه منذ بدء العام الحالى.
وأكد البيان، عمل الجهات المختصة على عودة التيار بصورة تدريجية.
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