انقطاع تام للتيار الكهربى بمدن وولايات السودان







أ ش أ

انقطع التيار الكهربائى، بشكل تام عن كافة مدن وولايات السودان، منذ الساعة التاسعة و12 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى اليوم الثلاثاء.

وأعلن المركز القومى السودانى للكهرباء -فى بيان مساء اليوم- وقوع إطفاء عام للشبكة دون توضيح أسباب الانقطاع الذى يعد الثالث من نوعه منذ بدء العام الحالى.



وأكد البيان، عمل الجهات المختصة على عودة التيار بصورة تدريجية.