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انقطاع تام للتيار الكهربى بمدن وولايات السودان

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:52 م
انقطاع تام للتيار الكهربى بمدن وولايات السودان انقطاع الكهرباء - أرشيفية





أ ش أ
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انقطع التيار الكهربائى، بشكل تام عن كافة مدن وولايات السودان، منذ الساعة التاسعة و12 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى اليوم الثلاثاء.

وأعلن المركز القومى السودانى للكهرباء -فى بيان مساء اليوم- وقوع إطفاء عام للشبكة دون توضيح أسباب الانقطاع الذى يعد الثالث من نوعه منذ بدء العام الحالى.


وأكد البيان، عمل الجهات المختصة على عودة التيار بصورة تدريجية.

 


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