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انطلاق مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى لاستعراض أحدث الأبحاث

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 06:48 م
انطلاق مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى لاستعراض أحدث الأبحاث مؤتمر الجمعية المصرية لامراض وزراعة الكلى





كتبت أمل علام
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انطلق اليوم بالقاهرة المؤتمر الـ 36  للجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، والذى يعقد فى الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس بالقاهرة.

من جانبه قال الدكتور جمال سعدى أستاذ أمراض الكلى، رئيس الجمعية، ورئيس المنظمة الدولية لمؤسسات الكلى، إن المؤتمر يعقد بمشاركة أساتذة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا والدول العربية تحت رعاية الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى ،والمنظمة الدولية لمؤسسات الكلى ،والتى قامت بتقييم برنامج المؤتمر،ويناقش كل ما هو جديد فى علاج أمراض وزراعة الكلى واهم العوامل المسببة لأمراض الكلى، ومثبطات المناعة وتأثيرها على الكلى المزروعة.

 

خلال فعاليات المؤتمر
خلال فعاليات المؤتمر

 

وأضاف أن المؤتمر يشمل برنامج للتمريض، ويشارك فيه 1200 طبيب مصرى وعربى وأجنبى ،وسيقوم الخبراء المصريين والعالميين باستعراض ومناقشة كل ما هو جديد فى علاج أمراض وزراعة الكلى.

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

يذكر أن المؤتمر يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أحدث ما تم استعراضه بالمؤتمر وذلك يوم الخميس المقبل.

 


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