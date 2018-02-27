اليوم مرافعة الدفاع فى إعادة المحاكمة بـ"خلية الزيتون" و"قسم مدينة نصر"







كتب إيهاب المهندس

محكمة جنايات القاهرة تستمع لمرافعة دفاع متهمين فى إعادة محاكمتهما بـ"خلية الزيتون"و"اقتحام قسم مدينة نصر"

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة مرافعة دفاع متهمين فى إعادة محاكمتهما بـ"خلية الزيتون"و"اقتحام قسم مدينة نصر".

ويواجه المتهم بالانضمام لـ"خلية الزيتون الأولى"عدة تهم منها تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحى الزيتون.

وفى القضية الثانية"اقتحام قسم أول مدينة نصر"وجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.