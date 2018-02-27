video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 فبراير 2018 09:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم مرافعة الدفاع فى إعادة المحاكمة بـ"خلية الزيتون" و"قسم مدينة نصر"

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 02:00 ص
اليوم مرافعة الدفاع فى إعادة المحاكمة بـ"خلية الزيتون" و"قسم مدينة نصر" المستشار حسن فريد





كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

محكمة جنايات القاهرة تستمع لمرافعة دفاع متهمين فى إعادة محاكمتهما بـ"خلية الزيتون"و"اقتحام قسم مدينة نصر"

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة مرافعة دفاع متهمين فى إعادة محاكمتهما بـ"خلية الزيتون"و"اقتحام قسم مدينة نصر".

ويواجه المتهم بالانضمام لـ"خلية الزيتون الأولى"عدة تهم منها  تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحى الزيتون.

وفى القضية الثانية"اقتحام قسم أول مدينة نصر"وجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة جرائم منها  التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حسن فريد يطلب مُهلة قبل الإعلان عن موقفه من خوض انتخابات الترسانة

حسن فريد يقترب من رئاسة رابطة الأندية المحترفة فى الموسم الجديد

حسن فريد يدخل دائرة المرشحين لمنصب رئيس رابطة الأندية

جنايات القاهرة

خلية الزيتون الاولى

اقتحام قسم مدينة نصر

عنف الاخوان

حسن فريد

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم



لا تفوتك
دراسة لــ"اتصالات البرلمان" ترصد: 5 آلاف شائعة عن الانتخابات الرئاسية فى 60 يوما فقط.. أحمد بدوى: السيسى نال ما يقترب من ألف شائعة.. والغاز والبطاقات التموينية أهم القضايا.. والداخلية تضبط اثنين من مروجيها

دراسة لــ"اتصالات البرلمان" ترصد: 5 آلاف شائعة عن الانتخابات الرئاسية فى 60 يوما فقط.. أحمد بدوى: السيسى نال ما يقترب من ألف شائعة.. والغاز والبطاقات التموينية أهم القضايا.. والداخلية تضبط اثنين من مروجيها

أوامر ملكية جديدة فى السعودية .. تعيين الأمير فهد بن تركى قائدا للقوات المشتركة.. أحمد قطان وزيرا لشئون الدول الأفريقية..تركى بن بندر قائدا لقوات الدفاع الجوية..وفياض بن حامد الرويلى رئيسا لهيئة الأركان العامة

أوامر ملكية جديدة فى السعودية .. تعيين الأمير فهد بن تركى قائدا للقوات المشتركة.. أحمد قطان وزيرا لشئون الدول الأفريقية..تركى بن بندر قائدا لقوات الدفاع الجوية..وفياض بن حامد الرويلى رئيسا لهيئة الأركان العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة