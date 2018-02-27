اليوم السابع: فضيحة BBC.. أذاعت تقريرا مفبركاً عن اختفاء فتاة قسريا







تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، كواليس فضيحة هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بعدما أذاعت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا مفبركا عن اختفاء فتاة قسريا وتعرضها للتعذيب.

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