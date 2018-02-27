اليابان تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا لجمع معلومات استخباراتية







طوكيو (أ ش أ)

أطلقت اليابان اليوم الثلاثاء، صاروخًا من طراز "إتش-2 إيه" يحمل قمرًا صناعيًا لجمع المعلومات الاستخباراتية من مركز تانيجاشيما الفضائى فى جنوب غرب اليابان.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن قمر الاستطلاع البصرى سيتم استخدامه لمراقبة التطورات فى محطات إطلاق الصواريخ فى كوريا الشمالية، فضلًا عن زيادة عدد الأقمار الصناعية اليابانية الخاصة بجمع المعلومات الاستخباراتية إلى سبعة أقمار صناعية.

ولفتت الوكالة اليابانية إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة عدد أقمار الاستطلاع العاملة إلى 10 أقمار مزودة برادارات وأنواع بصرية.

وأضافت أن الأقمار الصناعية المزودة بأجهزة رادار، والتى لا تتأثر بظروف المناخ ويمكن أن ترى من خلال الغيوم، ستقوم بالتقاط صور ليلًا، بينما تقوم الأقمار البصرية بالتقاط صور للأرض مثلما تراها العين البشرية.

وأوضحت الوكالة أن الحكومة اليابانية لن تظهر الصور التى التقطتها أقمار الاستطلاع، باستثناء تلك التى تم التقاطها فى وقت وقوع كارثة طبيعية.