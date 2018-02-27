النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى والتحريات بانتحار ضابط داخل مكتبه

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بسرعة الانتهاء من تقرير الطب الشرعى لجثة المقدم محمد عبد العزيز، بعد وفاته داخل مكتبه لبيان ما إذا كان يتواجد شبهة جنائية بالواقعة من عدمه، كما طالبت النيابة بسرعة تقديم التحريات حول الواقعة.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال عدد من أفراد الشرطة المتواجدين أثناء الحادث، كما استمعت النيابة لأسرة القتيل، بالإضافة للتحفظ على كاميرات المراقبة وضمها لملف القضية.

وقد أكدت أسرة الضابط عدم مروره بحالة نفسية سيئة نفسية سيئة، ولا أزمات من شأنها فعله للانتحار، كما نفت أسرة الضابط شبهة الانتحار عن القتيل نظرا لعدم تواجد أى من الأسباب التى تدفعه إليه.

وتواصل نيابة القاهرة الجديدة التحقيق بالقضية للوقوف على أسباب الحادث، وما إذا كان الحادث جنائيا أو قضية انتحار.

كان المقدم محمد عبد العزيز، قد عثر عليه مقتولا بسلاح مارى داخل مكتبه فى الساعات الأولى من يوم الأحد الماضى.