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"المصرى للدراسات الاقتصادية" ينظم ندوة حول سياسات تشغيل الشباب

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 04:00 ص
"المصرى للدراسات الاقتصادية" ينظم ندوة حول سياسات تشغيل الشباب المركز المصرى للدراسات الاقتصادية





كتبت دانه الحديدى
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ينظم المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء بمقر المركز، حلقة نقاشية بعنوان "فرص عمل الشباب وسياسات التشغيل"، بحضور الدكتور أسعد عالم، المدير القُطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى؛ وأحمد الألفى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة سوارى فينتشرز، ولوكا فيدى، أخصائى سياسات التوظيف لدول شمال أفريقيا بمكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، ويرأس الندوة عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز.

 

وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، أن هذه الندوة تأتى فى إطار اهتمام المركز بالقضايا المجتمعية الحيوية، ومنها موضوع التشغيل وخلق فرص العمل، والذى يشكل أكبر تحدى يواجه مصر حاليا خاصة وأن الشباب يمثلون نحو 60% من السكان، مضيفة أن الندوة تطرح عدد من الأسئلة، وهى "هل نتبع السياسات السليمة فى التشغيل وخلق فرص العمل؟ أم أننا نسير فى اتجاه خاطئ؟ وما هى القطاعات الواعدة فى هذا المجال؟".

 

فكما تناقش الندوة عدد آخر من النقاط، وهى كيفية تقييم البنك الدولى سياسات التشغيل فى مصر، وفرص العمل المستقبلية فى القطاعات المختلفة وفقا لتوقعات منظمة العمل الدولية، ومتطلبات خلق فرص عمل فى المدى القصير والمدى الطويل، كذلك كيفية جذب الشباب لفرص العمل المتاحة.

 

 


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المصرى للدراسات الاقتصادية

فرص العمل

تشغيل الشباب

البنك الدولى

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